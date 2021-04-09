شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتطعيم 20 ألف موظف بـ«الضيافة والترفيه» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّعت غرفة الشرقية، ومجمع الدمام الطبي، أمس، اتفاقية تدعم تجهيز مركز خاص والتنسيق لتطعيم منسوبي قطاع الضيافة والترفيه في المنطقة بلقاح فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19»، ويستهدف نحو 20 ألف عامل ينتسبون لنشاطات المطاعم والمقاهي والفنادق في المنطقة الشرقية.

وقّع الاتفاقية من جانب غرفة الشرقية، نائب رئيس مجلس إدارتها ورئيس لجنة الضيافة والترفيه، حمد البوعلي، ومن مجمع الدمام الطبي رئيس تشغيل شبكة الدمام الصحية أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي د. محمد الأحمري.

وقال البوعلي: إن الاتفاقية تتواكب مع مساعي الدولة الحثيثة في تهيئة الأجواء لعودة الحياة الطبيعية، وأن تطعيم نحو 20 ألف عامل من منسوبي نشاطات الضيافة والترفيه في المنطقة الشرقية ضد فيروس «كورونا» يدعم تنشيط ونمو القطاع، ويوفر قدرًا كبيرًا من الأمان الصحي.

وأوضح البوعلي أن الاتفاقية تضمنت التعاون بين الغرفة والمجمع في توفير مركز خاص لتطعيم المنسوبين لقطاع الضيافة والترفيه في المنطقة ضد فيروس «كورونا».

من ناحيته، قال د. الأحمري: إن غرفة الشرقية تُعد من ركائز التنمية والازدهار لأبناء المنطقة، وتتميز بتاريخ كبير في مجالات الخدمة المجتمعية، وأن الاتفاقية تأتي تجسيدًا لقيم الشراكة المجتمعية وترسيخًا لمفاهيم التعاون البناء بين القطاع الخاص ممثلاً في غرفة الشرقية وبين مجمع الدمام الطبي.