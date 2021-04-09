شكرا لقرائتكم خبر عن مركز لقاحات «الصالة الخضراء».. حضر «فايزر» وغاب التنظيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت ساحات مركز لقاحات « كورونا » بالصالة الخضراء بالدمام، توافد أعداد كبيرة من المستفيدين، شكلت طوابير انتظار، وذلك بالتقدم لأخذ لقاح «كورونا»، بالرغم من سعتها التشغيلية، التي تشمل 64 عيادة تطعيم، والتي استهدفت في بداية تدشينها لتقديم خدمات اللقاح للوصول إلى 5 آلاف مستفيد يوميًا، والتدرج للوصول إلى أعداد أكبر، إلا أنها شهدت ازدحامات أمام بوابة الدخول.

أمراض مزمنة

وتحدثت ”الخليج 365” مع عدد من المراجعين بالصف، فأفاد بعضهم بأنه يعاني من أمراض مزمنة كالسكري، وارتفاع الضغط، ما يستدعي عدم تحملهم للانتظار طويلاً تحت حرارة أشعة الشمس المرتفعة، وطالبوا بالسماح لهم بالانتظار في الصالة الداخلية لحين وصول موعد دخولهم لتلقي اللقاح، إلا أنه لم يسمح لهم بالدخول.

مدرجات متسعة

وطالبوا بإيجاد حلول عاجلة، خاصةً أن الصالة تحمل مدرجات متسعة تسمح باستيعاب عدد كبير من المستفيدين، وذكر بعض المواطنين أن هناك مَنْ يحضر لأخذ اللقاح قبل حين موعده، ما يسبب تزاحما والانتظار لوقت أطول، مطالبين بتكثيف التنظيم وإيجاد حلول عاجلة للحد من صفوف الانتظار خارج المركز.

عدم الالتزام

كانت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية قد أرجعت عدم التنظيم، إلى أن عدم التزام البعض بالموعد المحدد له لأخذ اللقاح، ما تسبب في الازدحام أمام البوابات، مشددةً على الجميع الالتزام بتاريخ ووقت الحصول على اللقاح من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

تمديد العملوأعلنت صحة المنطقة الشرقية، في وقت سابق تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا، بمعارض الظهران الدولية؛ ليصبح العمل 24 ساعة؛ لتقديم خدمة أفضل بناء على الإقبال.