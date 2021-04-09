شكرا لقرائتكم خبر عن عدم الالتزام يرفع منحنى الإصابات.. و«الحرجة» تصل لـ874 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة أمس 902 إصابة جديدة بفيروس « كورونا » في المملكة، إضافة إلى تسجيل 469 حالة تعافٍ و9 حالات وفاة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 395.854 حالة، من بينها 7468 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 874 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 381.658 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6728 حالة وفاة.

وسجلت الرياض أكثر من 44% من إجمالي الإصابات الجديدة، بواقع 402 حالة، فيما سجلت مكة المكرمة 163 حالة، ثم المنطقة الشرقية 155 حالة.

وقالت استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى الملك فهد الجامعي في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د.عائشة العصيل لـ ”الخليج 365”: إن ارتفاع عدد الإصابات في هذا الوقت يدل على نشاط الفيروس و سرعة انتشاره، مع ملاحظة زيادة أعداد الحالات الحرجة.

وأوضحت أن ذلك يدل على أن الفيروس ليس نشطا فحسب، بل في شدة ضراوته، إضافة لأهم سبب، وهو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومنها ارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التجمعات، وعدم المخالطة في حالة الإصابة، والتأخر في الحصول على اللقاح.

وأشارت إلى أن أهم خطوة حاليًا هي المسارعة في أخذ اللقاح، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحرص على عدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

واختتمت: «الوضع مقلق جدًا وحرج، وحتى نخرج بأقل الخسائر، يقع العامل الأكبر على وعي المواطن والمقيم» .