شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يشرف الحفل الختامي لسباقات الخيل بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شرف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الخميس) الحفل الختامي لميدان سباقات الخيل بمحافظة جدة على كأسه، وكأس إمارة منطقة مكة المكرمة، وكأس وزارة الدفاع، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ورئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، وقيادات وزارة الدفاع بالمنطقة.

وثمن مدير عام نادي الفروسية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور فهد بن طلال المهلهل الرعاية الكريمة من الأمير خالد الفيصل ودعمه لهذه الرياضة العربية الأصيلة بالمنطقة، معبراً عن شرفه، وفرحة ملاك الخيل الغامرة بالمنطقة على تشريفه للحفل الختامي لسباقات الخيل في ظل هذا التواجد المميز من محبي هذه الرياضة.

ونوه، بالحراك الكبير الذي شهده ميدان سباقات الخيل بمحافظة جدة من ملاك الخيل بالمملكة، والحرص على المشاركة في هذا الكرنفال والمهرجان الفروسي الذي يعد من أكبر المنافسات في مجال سباقات الخيل، حيث وصلت مجموع جوائز الحفل الختامي في هذا الموسم ولأول مرة منذ إنشاء النادي قرابة مليون ريال.

واشتمل السباق على ستة أشواط: جاء الشوط الأول لإنتاج مفتوح الدرجات عمر 2019م، ومسافته 1200متر، على سيارة ميدان سباقات الخيل بجدة، وحل في المركز الأول الخيل «نخاب»، للمالك ليث جاسم الأموي، والمدرب ليث حميد، والخيال عبدالرحمن مشهور، والشوط الثاني لإنتاج مفتوح عمر 3 سنوات فقط مواليد 2018م، ومسافته 1400متر، على سيارة ميدان سباقات الخيل بجدة، وحل في المركز الأول الخيل «فيك العزم»، للمالك عبدالعزيز معلا السهلي، والمدرب أحمد مكي، والخيال عبدالله العضيب، والشوط الثالث لإنتاج مفتوح عمر 4 سنوات فقط مواليد 2017م، ومسافته 2000 متر، على سيارة ميدان سباقات الخيل بجدة، وحل في المركز الأول الخيل «فخر العز» للمالك أبناء صلاح المطيري، والمدرب ناصر المطيري، والخيال مشاري المطيري، والشوط الرابع لمستورد مفتوح عمر 3 سنوات وأكثر، ومسافته 2000متر، على كأس وزارة الدفاع، وحقق فيه المركز الأول الخيل «فيجاي» للمالك عبدالعزيز معلا السهلي، والمدرب أحمد مكي، والخيال عبدالله العوفي.

وحدد الشوط الخامس للجياد عربي مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات وأكثر، ومسافته 1600متر، على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة، وحل في المركز الأول الخيل «شموس عذبة» للمالك إسطبل "عالية نجد"، والمدرب مرزوق حلوش، والخيال محمد الغريب، والشوط السادس لإنتاج مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات وأكثر، ومسافته 2000متر، على كأس الأمير خالد الفيصل، وكان نصيب المركز الأول فيه للخيل «بيقاسوس» والمالك صالح حسن الزعبي، والمدرب عبدالعزيز الزعبي، والخيال عبدالرحمن مشهور.