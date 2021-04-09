شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمير فيصل بن عياف: تشغيل مترو الرياض قريبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عياف، إن مشروع مترو الرياض تخطت نسبة الإنجاز فيه 90 %، وأنه سيبدأ تشغيله قريبا.

وأبان الأمير فيصل بن عياف، أن مشروع مترو الرياض من المشاريع الضخمة والنوعية على مستوى العالم، مبينا أنه يغطي كل المناطق والأحياء في العاصمة، بالإضافة إلى إقامته في مدينة كبيرة قائمة دون تعطيل أي شيء.

وأوضح أن مترو الرياض ليس القطار والمحطات فقط، لافتا إلى أن مشروع التطوير الموجه للنقل العام، وزيادة الكثافة حول محطات النقل العام، ومشروع التطوير العمراني على محاوره، ومشروع الحافلات.

وتابع أن مشروع مترو الرياض الآن في المراحل الأخيرة، وكان مخططاً لإطلاقه خلال هذه الفترة، لكن ظروف جائحة كورونا حالت دون ذلك.