مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب شاحنة بمحافظة القرى

كشفت المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، عن حادث اصطدام وانقلاب شاحنة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وأضاف الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام 16:19 مساء اليوم الخميس، بوقوع حادث معدة ثقيلة بالطريق المودي إلى بيدة بمحافظة القرى.

وأشار إلى أنه تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر لموقع الحادث وبمشاركة فرق من الدفاع المدني وعند وصول الفرقة ومسح الموقع اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليهم، وإصابة متوسطة تم التعامل معها إسعافيًّا ونقلها إلى مستشفى القرى.