الانتهاء من مشاريع مائية وبيئية بمحافظات المنطقة الشرقية

أعلنت شركة المياه الوطنية -ممثلة في القطاع الشرقي- انتهاءها من تنفيذ 5 مشروعات ضمن منظومتها المائية والبيئية، وذلك بتكلفة مالية تجاوزت 108 ملايين، مبينةً أنها ستخدم أكثر من 12 ألف مستفيد جديد في محافظات المنطقة الشرقية ومدنها (الدمام، والأحساء، والجبيل)، مشيرةً إلى أنها ستسهم في زيادة نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية، وتواكب الطلب المتزايد على خدمات المياه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية بنقل المياه وتوزيعها، وتحسين الأداء التشغيلي، وتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة برفع مستوى الخدمات المائية المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى تعزيز منظومة مصادر المياه، والبُنى التحتية للخدمات المائية والبيئية.

- 5 مشروعات مائية وبيئية بالقطاع الشرقي.

- تكلفة المشاريع 108 ملايين ريال.

- طول الشبكات أكثر من 130 كم.

- مدينة الدمام.

- عدد المشاريع 2.

- استبدال بعض خطوط الأنحدار القائمة بطول 11كم.

- تشغيل محطة ضخ وخزان بسعة 1700 متر مكعب.

- محافظة الأحساء.

- تنفيذ مشروعين للخدمات البيئية.

- طول الشبكات 67 كم.

- عدد الأحياء المخدومة 21 حيا.

- محافظة الجبيل.

- تمديد خطوط وأنابيب المياه بطول 42 كيلومترا.

- مشاريع بتكلفة 108 ملايين ريال بالقطاع الشرقي.

- الانتهاء من تنفيذ محطة ضخ.

- تشييد خزان تشغيلي بسعة (1700) متر مكعب.

- إنشاء محطة ضخ بمخطط (55) لإيصال المياه المحلاة إلى أحياء «الفيصلية والندى».

- تنفيذ خطوط حلقية لأحياء (النهضة والأثير والفاخرية) بأجمالي اطوال 10 كيلو مترات.

- مشروع استبدال بعض خطوط الانحدار القائمة لأجزاء من أحياء البادية والعدامة والخالدية بطول (11) كيلو مترا بتكلفة مالية تجاوزت 13 مليون ريال.

- تنفيذ مشروعين بيئيين حيويين يخدمان أكثر من 10 آلاف مستفيد جديد بمحافظة الأحساء، وذلك بتنفيذ شبكات مختلفة الأحجام طولها 67 كيلو مترًا، وتكلفتها المالية تزيد على 52 مليون ريال، أحدهما لاستكمال مشروع شبكات الصرف الصحي بمخططات جنوب الهفوف، ومخططات أخرى هي: «منسوب التعليم أ – و أجزاء من حي منسوب التعليم ب و أجزاء من حي الجامعيين – وأجزاء من أحياء النزهة والشعبة والعيون ومخططات، دار السلام وبودي والريان والنسيم، والآخر لتوسعة شبكات الصرف الصحي في مدينة الهفوف والمبرز والقرى التابعة لمحافظة الأحساء»المقربية بالعيون (1-2-3) جزء من مخطط الرفاع بقرية الكلابية، ومناطق متفرقة بالأحساء«، حيث سيخدم المشروعان (21) حيًا في المحافظة من خلال تنفيذ 885 توصيلة منزلية.