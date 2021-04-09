عطل مفاجئ يضرب فيسبوك ومسنجر وإنستقرام حول العالم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

تعطلت منصة فيس بوك، وتطبيق فيسبوك مسنجر، وكذلك تطبيق انستقرام في العديد من دول العالم.

وتفاجأ الكثير من مستخدمي فيسبوك بخروجهم من التطبيق، وعدم تمكنهم من تسجيل الدخول مجددًا.

وظهرت رسالة على الشاشة الرئيسية تفيد بوجود مشكلة يجري العمل عليها.

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