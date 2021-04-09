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شكرا لقرائتكم عطل مفاجئ يضرب فيسبوك ومسنجر وإنستقرام حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09
وظهرت رسالة على الشاشة الرئيسية تفيد بوجود مشكلة يجري العمل عليها.
عطل مفاجئ يضرب فيسبوك ومسنجر وإنستقرام حول العالم
متابعات الخليج 365 - متابعة
تعطلت منصة فيس بوك، وتطبيق فيسبوك مسنجر، وكذلك تطبيق انستقرام في العديد من دول العالم.
وتفاجأ الكثير من مستخدمي فيسبوك بخروجهم من التطبيق، وعدم تمكنهم من تسجيل الدخول مجددًا.
وظهرت رسالة على الشاشة الرئيسية تفيد بوجود مشكلة يجري العمل عليها.
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