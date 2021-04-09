اتفاقية تعاون بين جامعة الطائف وشركة فايزر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365 - واس

وقعت كلية الصيدلة بجامعة الطائف أمس الخميس، اتفاقية تعاون مع شركة فايزر السعودية المتخصصة في صناعة الأدوية الطبية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور يوسف بن عبده عسيري

أهداف الاتفاقية

ووقع الاتفاقية مع الشركة عميد كلية الصيدلة الدكتور ماجد الربيعان، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعريف الطلاب وتطوير مهاراتهم المهنية لدخول سوق العمل ومجال صناعة الدواء، كذلك تنمية الجانب التثقيفي الدوائي.

و شملت الاتفاقية التعاون المستمر في مجالات البحوث المتعلقة بالأدوية وعلومها.

وفي ذات السياق حقق طلاب كلية الصيدلة بالجامعة نتائج متقدمة في اختبارات الرخصة السعودية لمزاولة مهنة الصيدلة.

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