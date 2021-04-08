تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 8 أبريل 2021

عززت أسعار الذهب في مصر، مكاسبها بختام تعاملات الخميس 8 أبريل 2021، بالتزامن مع الارتفاع العالمي للمعدن الأصفر.



وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وأنواع العيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) بين 30 و60 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب في مصر بنسبة تصل إلى 10% خلال الربع الأول من العام الجاري، فى الفترة من بداية يناير/كانون الثاني وحتى نهاية مارس/آذار الماضيين، لكافة الأعيرة بعد تتبع حركة التعاملات اليومية في سوق الصاغة المحلية، متأثرة بالتراجع في سعر الذهب عالميًا.

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر ارتفاعه، ختام تعاملات اليوم، لدى التجار ومحلات الصاغة، مسجلا 875.5 جنيه مقارنة مع 872 جنيه مستهل التعاملات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، مساء الخميس، نحو 766 جنيها مقارنة مع متوسط أسعار الصباح البالغ 763 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر نحو 656.5 جنيه مقارنة مع متوسط أسعار المستهل البالغ 654 جنيها.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، فسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 510.75 مقارنة مع 508.75 جنيه خلال التعاملات الصباحية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 437.75 جنيه مقابل 436 جنيها.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، ختام تعاملات الخميس، نحو 1757 دولارا، وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) إلى 6128 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب الخميس، إذ نزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأطول أجلا بجانب الدولار بعد أن أكد مجلس الاحتياطي الاتحادي في أحدث محضر لاجتماعه بشأن السياسات توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لبعض الوقت.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1741.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0927 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1742.90 دولار للأوقية.

الذهب الذي لا يدر عائدا يُعتبر على نطاق واسع تحوطا في مواجهة ارتفاع التضخم.

وكشف أحدث محضر منشور للبنك المركزي الأمريكي بشأن السياسات أن مسؤولي مجلس الاحتياطي ملتزمون بدعم الاقتصاد لحين حدوث تعاف أكثر قوة.

كما أشار عدد من صانعي السياسات إلى أنهم يعتقدون باحتمال الحاجة لزيادة أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، بيد أنه لم يكن هناك شعور بالإلحاح حيال هذه المسألة في المحضر.

ويترقب المستثمرون الآن كلمة يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في مؤتمر عن بعد لصندوق النقد في وقت لاحق اليوم.