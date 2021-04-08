فيديو.. حضر الباحثون عن التوظيف فأغلق ملتقى أبها أبوابه أمامهم!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

شهد ملتقى التوظيف، الذي انطلق صباح الأربعاء في المركز الحضاري بمحافظة أحد رفيدة تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال وبتنظيم من الغرفة التجارية بأبها لتوظيف السعوديين والسعوديات وأصحاب الهمم، موقفًا غريبًا، حيث كان من المقرر بداية التسجيل عند الساعة التاسعة صباحًا لينتهي في تمام الساعة السادسة مساءً.

وبالفعل حضر المتقدمون من الجنسين إلى المقر عند الساعة التاسعة، وتم فتح الأبواب واستقبال الطلبات، ولكن ما هو إلا جزء من الساعة الأولى حتى تم إقفال الأبواب والامتناع عن قبول أوراق المتقدمين والمتقدمات للتوظيف وتحطيم آمالهم!

سوء تنظيم:

وقال عوض إبراهيم القحطاني وسلطان مفرح عسيري وعبدالإله محمد القحطاني وجميعهم من المتقدمين للتوظيف: إنهم جاؤوا من مناطق بعيدة لغرض التقديم في ملتقى التوظيف، ولكن تفاجؤوا بسوء التنظيم وعدم إلمام الجهة المنظمة بوضع خطة مسبقة للعمل على تنظيم المتقدمين واستقبال طلباتهم دون خلق التزاحم والتكدس بين المتقدمين، خصوصًا في هذا الوقت الذي يحرص الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأضافوا أنه كان يجب على الجهة المنظمة أن تجعل من البداية التوظيف عن طريق موقع الغرف الإلكتروني دون الحاجة للورق الذي انتهى عصرًا للتقديم على الوظائف ودون إحداث تجمع بلغ أكثر من 2300 متقدم ومتقدمة.

إدارة الأزمة:

ولفتوا إلى أن السبب الثاني والأهم الذي كسر فرحتهم بتقديم طلبات التوظيف ومقابلة الجهة الموظفة لنا هي الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمات في المحافظة التي أمرت بإغلاق الأبواب دون أن تطرح جميع التوقعات بنسبة الأعداد التي ستحضر لغرض التوظيف.

وطلب المتقدمون للتوظيف بالنظر فيما حدث من قبل الجهات المسؤولة والوقوف معهم ليتسنى لهم التسجيل ومحاسبة كل مسؤول تسبب لهم بالمتاعب وكبدهم أعباء السفر في المجيء من مناطق بعيدة عن محافظة أحد رفيدة.

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