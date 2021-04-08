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شكرا لقرائتكم الإطاحة بـ10 محتالين في الرياض بحوزتهم مليون ريال وكيلو من الذهب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإطاحة بـ10 محتالين في الرياض بحوزتهم مليون ريال وكيلو من الذهب
بحوزتهم 4 أسلحة نارية و155 جهاز نقاط بيع
متابعات الخليج 365 - واس
أطاحت شرطة منطقة الرياض بعشرة أشخاص مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية.
تفاصيل ضبط عصابة الرياض
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بـ (10) أشخاص، (5) مواطنين و(4) مقيمين من الجنسيات المصرية، والأردنية، واليمنية، ونازح، جميعهم في العقدين الثاني والرابع من العمر، مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية.
حصيلة المضبوطات
وأوضح الرائد الكريديس أنه ضبط بحوزتهم (1,190,805) ريالات نقدًا، و(155) جهاز نقاط بيع، ومجوهرات تزن (1047,8) جرام، و(4) أسلحة نارية من نوع رشاش، ومسدس، وجرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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