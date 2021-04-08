التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو جازان بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.

التحالف يتصدى للهجمات الإرهابية

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن محاولة استهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية تعد جرائم حرب.

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