شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08
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التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو جازان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو جازان بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.
التحالف يتصدى للهجمات الإرهابية
وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن محاولة استهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية تعد جرائم حرب.
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