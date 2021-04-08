الأرصاد : استمرار الرياح المثيرة للغبار وتراجع درجات الحرارة غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا، على شمال غرب وغرب المملكة.

توقعات الأرصاد غدًا

كما توقع المركز أن تكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ليلًا على شمال غرب وغرب المملكة.

أما حركة الرياح السطحية عن البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون بمشيئة الله، شمالية غربية على الجزء الشمالي الأوسط. وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 40 كم/ساعة.

درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على معظم المدن أما عنالعظمى والصغرى المتوقعة غدًا على معظم المدن السعودية بالدرجة المئوية فبيانها كما يلي:

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