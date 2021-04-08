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«الكهرباء»: حريق عرضي بمحطة رابغ.. الخدمة لم تتأثر

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جدة - خالد شويل - باشرت فرق الإطفاء في رابغ إخماد حريق عرضي شب في محطة رابغ البخارية، نتيجة تسرب محدود في خزان وقود، حيث عملت الفرق للسيطرة على النيران وإخمادها.

وكانت فرق الإطفاء قد هرعت للموقع عقب بلاغ أكد اندلاع النيران داخل محطة الكهرباء في رابغ، فيما أعلنت الشركة للكهرباء أن حريقًا عرضيًا اندلع بمحطة توليد رابغ التابعة للسعودية للكهرباء؛ نتيجة تسرب محدود في أحد خزانات الوقود دون أن تتأثر الخدمة.

وأفادت الشركة بأن العمل جارٍ على إخماد الحريق بأسرع وقت.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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