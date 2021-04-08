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إصابات كورونا تكسر حاجز الـ900 حالة.. والصحة: تقيدوا بالاحترازات

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- بواسطة أيمن الوشواش - واصلت أعداد الحالات المؤكدة والنشطة والحرجة الزيادة خلال الأيام الماضية، وذلك بتسجيل وزارة الصحة أمس 902 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 469 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7468) منها (874) حالة حرجة.

ودعت وزارة الصحة إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (395854) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (381658) حالة، وفيما يخص الوفيات سجلت (9) حالات ليصل إجمالي الوفيات إلى 6728 حالة، كما تم إجراء (71946) فحصا مخبريا.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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