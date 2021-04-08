إصابات كورونا تكسر حاجز الـ900 حالة.. والصحة: تقيدوا بالاحترازات

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ودعت وزارة الصحة إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (395854) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (381658) حالة، وفيما يخص الوفيات سجلت (9) حالات ليصل إجمالي الوفيات إلى 6728 حالة، كما تم إجراء (71946) فحصا مخبريا.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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