حريد جزر فرسان.. موروث شعبي لمستقبل سياحي واعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يمثل مهرجان سمك الحريد الذي يحتفي به أهالي محافظة جزر فرسان منتصف شهر أبريل من كل عام موروثا شعبيا حرص أهالي فرسان على الاحتفاء به منذ مئات السنين، تعزز عملية صيد سمك الحريد (ببغاء البحر) العديد من الفعاليات بما يبرز حاضر جزيرة فرسان ويؤسس لمستقبل سياحي واستثماري واعد في واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى المملكة، حيث يقوم الصيادون باعتراض سمك الحريد في خط سيره بالممر المائي الضحل بشاطئ الحصيص بالشباك وجر مجموعات منه إلى موقع قريب من الشاطئ، حيث ينتظر أهالي الجزيرة والمشاركون في المهرجان متأهبين للظفر بما يستطيعون من هذه الأسماك.

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