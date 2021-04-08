شكرا لقرائتكم خبر ضبط 43 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأغلقت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مصنعين لمخالفتها الإجراءات الاحترازية، ومنشأتين تجاريتين مخالفتين للاشتراطات البلدية، جاء ذلك بعد أن نفذت الفرق الرقابية التابعة للبلدية جولات تفتيشية ميدانية ورصد عدة مخالفات على المنشآت المذكورة قبل إغلاقها.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 43 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.