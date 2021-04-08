ضبط 43 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد نحو 15 ألف جولة رقابية على المطاعم والبوفيهات والمحلات والمنشآت التجارية وأسواق ومنافذ البيع، أصدرت أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة الماضية 43 مخالفة بين إغلاقات وتحرير مخالفات لعدة منشآت غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، ومتهاونة في وضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، وعدم توفير أجهزة قياس الحرارة. وأغلقت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مصنعين لمخالفتها الإجراءات الاحترازية، ومنشأتين تجاريتين مخالفتين للاشتراطات البلدية، جاء ذلك بعد أن نفذت الفرق الرقابية التابعة للبلدية جولات تفتيشية ميدانية ورصد عدة مخالفات على المنشآت المذكورة قبل إغلاقها.



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