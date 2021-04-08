برنامج جودة الحياة يكرم خريجي مبادرة «فنون الطهي»

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وحظي بالتكريم الطلاب والطالبات خريجي معهد (لي كوردون بلو) العالمي لفنون الطهي إضافة إلى خريجي المعهد العالي للسياحة والضيافة.
وصاحب الاحتفاء معرض مصاحب للتوظيف، يجمع بين الخريجين المميزين في مجال الطهي والشركات والمؤسسات في قطاعات الفندقة والمطاعم الراقية بهدف تعزيز التعاون بين البرنامج والقطاع الخاص، وذلك ضمن جهود وزارة السياحة في برنامج (مستقبلك سياحة) لتوظيف الشباب السعودي في قطاع السياحة الذي يستهدف 100 ألف وظيفة في القطاع.
وجاء ابتعاث الطلاب والطالبات إلى معهد (لي كوردون بلو) العالمي للطهي بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية).
منح تعليمية
- وكان برنامج (جودة الحياة) قد قدم منح تعليمية داخلية وخارجية لتعلم فنون الطهي، وإدارة المطاعم، وغيرها من المهارات ذات الصلة، من خلال ابتعاث عدد من الطلاب والطالبات إلى معهد (لي كوردون بلو العالمي) في باريس لتعلم فنون الطهي عبر برنامج تدريبي ممتد حتى 14 شهرا ويعد المعهد من أحد أهم المعاهد العالمية الرائدة في فنون الطهي، وإدارة الضيافة، بخبرة تتجاوز 120 سنة، ويدرب 20 ألف طالب سنويا من أكثر من 100 جنسية.
- وتدرب الطالبات والطلاب السعوديون فيه على أساليب الطهي المتنوعة، وتنظيم وإدارة المطاعم بصورة يومية، وذلك من خلال إدارة المشتريات ولوازم المطبخ، وإنشاء قوائم الطعام، وإدارة علاقات العملاء.
- كما قدم البرنامج منحا تدريبية داخل المملكة، بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة، وهو أحد المعاهد الرائدة في قطاع الفندقة والضيافة.
دعم الشباب السعودي
- ويعمل برنامج جودة الحياة مع الشركاء ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030 على تطوير قطاع المطاعم والمقاهي، ودعم الشباب السعودي من الجنسين وتأهيلهم للدخول إلى هذا القطاع الحيوي، ويتميز هذا القطاع بعوائده الاقتصادية العالية على المستوى الفردي أو على مستوى استثمارات القطاع الخاص مما ينعكس بشكل كبير على دعم الاقتصاد الوطني، ولاسيما مع انفتاح المملكة على السياحة العالمية، ودعم المشروعات المتعلقة بقطاعي الفندقة والضيافة.
- وكانت مبادرة (تدريب الطلاب والطالبات على فنون الطهي) من المبادرات التي ينفذها مركز برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واليوم مع تأسيس هيئة فنون الطهي أصبحت الكيان المسؤول عن كل ما يتعلق بهذا القطاع في المملكة لاستكمال تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لهذا القطاع.
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