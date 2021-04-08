11 ألف زيارة منزلية للمرضى في الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن خدمات برنامج الرعاية المنزلية خلال الربع الأول من عام 2021م، نفذت صحة الطائف 11456 زيارة للمرضى في منازلهم، واستفاد منها 2505 مرضى من المرضى المسجلين في البرنامج. وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة من خلال فرق طبية مدربة تعمل في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقا لمعايير معتمدة.



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