شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 17 مسجدا موقتا في 7 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة 6 في منطقة الرياض، و4 في منطقة مكة المكرمة، ومسجدان في كل من منطقتي القصيم وتبوك، ومسجد واحد في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران ومنطقة الباحة.
وأشارت إلى إعادة فتح 15 مسجدا، 5 بمنطقة القصيم، و3 بمنطقتي الرياض والشرقية، و2 في منطقة المدينة المنورة، ومسجد واحد في منطقتي مكة المكرمة والجوف، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 17 مسجدا موقتا في 7 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.