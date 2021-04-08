شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 17 مسجدا موقتا في 7 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 17 مسجدا موقتا في 7 مناطق ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 60 يوما 519 مسجدا، تم فتح 490 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة 6 في منطقة الرياض، و4 في منطقة مكة المكرمة، ومسجدان في كل من منطقتي القصيم وتبوك، ومسجد واحد في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران ومنطقة الباحة.

وأشارت إلى إعادة فتح 15 مسجدا، 5 بمنطقة القصيم، و3 بمنطقتي الرياض والشرقية، و2 في منطقة المدينة المنورة، ومسجد واحد في منطقتي مكة المكرمة والجوف، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.