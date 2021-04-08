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إغلاق 17 مسجدا موقتا في 7 مناطق

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- بواسطة أيمن الوشواش - بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس بين المصلين، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 17 مسجدا موقتا في 7 مناطق ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 60 يوما 519 مسجدا، تم فتح 490 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة 6 في منطقة الرياض، و4 في منطقة مكة المكرمة، ومسجدان في كل من منطقتي القصيم وتبوك، ومسجد واحد في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران ومنطقة الباحة.

وأشارت إلى إعادة فتح 15 مسجدا، 5 بمنطقة القصيم، و3 بمنطقتي الرياض والشرقية، و2 في منطقة المدينة المنورة، ومسجد واحد في منطقتي مكة المكرمة والجوف، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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