شكرا لقرائتكم خبر تحسين رحلة أهالي الدرعية إلى مركز لقاحات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعمت هيئة تطوير بوابة الدرعية بالشراكة مع محافظة الدرعية ولجنة شباب المحافظة مركز اللقاحات في مستشفى الدرعية، وذلك بتقديم عدد من الخدمات التي تسهم في توفير أفضل بيئة ممكنة لخدمة المطعمين والطاقم الطبي.

وسخرت الهيئة نحو 100 متطوع، سواء من موظفي هيئة تطوير بوابة الدرعية، أو من مجتمع الدرعية الملهم، وذلك بالتعاون مع لجنة شباب الدرعية، وأيضا بالتعاون مع موظفيها ومنسوبيها بهيئة تطوير بوابة الدرعية.

يذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية نفذت خلال السنة الماضية العديد من الحملات والبرامج المجتمعية للتوعية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ كما أن لدى الهيئة حزمة من المبادرات الصحية والمجتمعية التي تستهدف دعم المستشفيات والمرضى، وتنفيذ العديد من الزيارات للمنشآت الصحية في محافظة الدرعية.