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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أعلن التحالف العربي عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو جازان.

وأوضح التحالف العربي، أن محاولة استهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي تعد جرائم حرب، مشددا:" نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني".

وكان التحالف العربي أعلن أنه اعترض ودمر طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.

وقال التحالف إن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها، مشددا على أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا الحوثية تعد جرائم حرب.