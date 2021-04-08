شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "الصحة" تستعرض رحلة لقاح كورونا من لحظة التطعيم حت تكوّن المناعة العالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرضت وزارة الصحة رحلة اللقاح في الجسم منذ لحظة أخذ الجرعة الأولى وحتى تكوّن المناعة العالية.

وذكرت أن الجسم يبدأ في بناء المناعة في مدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين من أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت أن الجسم يحتاج نفس هذه المدة في حالة تلقي الجرعة الثانية، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بشكل مستمر للوقاية من الفيروس.