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وزير الداخلية: الالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب وطني

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد وزير الداخلية، عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بالجهود التي تبذل الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس .

وأضاف أن الجهود التي تبذل للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال مشاركة الجهات المعنية، تعتمد كلياً على استشعار المجتمع للمسؤولية الكبرى بين أفراده.

وأكد أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب وطني، متمنياً من الله أن يحفظ المملكة ومواطنيها والمقيمين على أرضها من كل مكروه.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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