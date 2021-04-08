شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية: الالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب وطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد وزير الداخلية، عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بالجهود التي تبذل الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا

وأضاف أن الجهود التي تبذل للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال مشاركة الجهات المعنية، تعتمد كلياً على استشعار المجتمع للمسؤولية الكبرى بين أفراده.

وأكد أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب وطني، متمنياً من الله أن يحفظ المملكة ومواطنيها والمقيمين على أرضها من كل مكروه.