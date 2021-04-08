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شاهد .. مواطن يستخدم ألواح الطاقة الشمسية في منزله

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الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):

سرد أحد المواطنين في مدينة سيهات التابعة لمحافظة القطيف تجربته في استخدام ألواح الطاقة الشمسية في منزله.

وأكد المواطن، وفقا للعربية، أن الألواح ساهمت بتخفيض ثلث فاتورة الكهرباء عما كانت في السابق، مضيفا أنه بدأ تأثير هذه الألواح بعد سنة تقريباً.

وفي نفس السياق، ذكر مستشار مشتريات بإحدى شركات الطاقة بالمنطقة الشرقية، خالد الغريري، أن استخدام هذه الألواح يساهم في توفير فاتورة الكهرباء، لافتا إلى أن تكلفتها تتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف ريال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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