شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. مواطن يستخدم ألواح الطاقة الشمسية في منزله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):

سرد أحد المواطنين في مدينة سيهات التابعة لمحافظة القطيف تجربته في استخدام ألواح الطاقة الشمسية في منزله.

وأكد المواطن، وفقا للعربية، أن الألواح ساهمت بتخفيض ثلث فاتورة الكهرباء عما كانت في السابق، مضيفا أنه بدأ تأثير هذه الألواح بعد سنة تقريباً.

وفي نفس السياق، ذكر مستشار مشتريات بإحدى شركات الطاقة بالمنطقة الشرقية، خالد الغريري، أن استخدام هذه الألواح يساهم في توفير فاتورة الكهرباء، لافتا إلى أن تكلفتها تتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف ريال.