شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. وزير الطاقة يكشف عن الجهات المنفذة لمشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه سيتم الإعلان عن مشروعات أخرى في مجال الطاقة المتجددة في أنحاء المملكة في حينه.

وأضاف أن القطاع الخاص يُسهم في دور جوهري في مشروعات الطاقة المتجددة، ومنها مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي تم افتتاحه اليوم.

ولفت إلى أنه تم تطوير المشروع من قبل شركة أكوا باور التي تعد رائدة في مجال الطاقة الشمسية، وهي أيضا من المؤسسات المملوكة للدولة، لافتا إلى وجود شركة أخرى تعاونت مع "أكوا باور" في المشروع.