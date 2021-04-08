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وزير الداخلية: واجبنا تجاه الوطن الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أهمية استشعار المجتمع لمسؤوليته الكبرى..

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الخميس، أهمية استشعار المجتمع لمسؤوليته الكبرى للحد من انتشار فيروس المستجد.

وعبر حسابه على تويتر، قال الأمير عبدالعزيز بن سعود: الجهود التي تُبذل للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال مشاركة الجهات المعنية؛ تعتمد كليًّا على استشعار المجتمع للمسؤولية الكبرى بين أفراده.

وأَضاف: واجبنا تجاه وطننا الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حمى الله بلادنا ومواطنيها والمقيمين على أرضها من كل مكروه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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