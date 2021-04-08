الأمير خالد بن سلمان: المملكة مستمرة في دعم الحكومة والشعب اليمني لإنهاء أزمته

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إنَّ المملكة مستمرة في دعم الحكومة والشعب اليمني في كل الجوانب وتدعم كل الجهود لإنهاء الازمة اليمنية وإيقاف إطلاق النار لمعالجة الوضع الإنساني والتوصل لحل سياسي شامل بين الاطراف اليمنية لتحقيق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق.

وأضاف نائب وزير الدفاع، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، التقيت أخي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الدكتور معين عبد الملك، وبحثنا تعاوننا المشترك لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، ومبادرات المملكة التنموية وانعكاسها الإيجابي على معيشة الشعب اليمني العزيز.