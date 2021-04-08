غرامة 10 آلاف ريال لأداء العمرة وألف ريال لمحاولي دخول الحرم دون تصريح في رمضان

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الداخلية، إن الغرامة المالية لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح في شهر رمضان قدرها 10,000 ريال، و(1000) ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح لأداء الصلاة.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة لما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي الشريف وساحاته فقد تقرر تطبيق المخالفات النظامية التالية:

ــ غرامة مالية قدرها 10000 ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك دون الحصول على تصريح

ــ غرامة مالية قدرها 1000 ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح لأداء الصلاة.

وتابعت: يستمر تطبيق تلك المخالفات حتى إعلان نهاية الجائحة وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات التي تقضي بحصول من يرغب في أداء العمرة أو الصلاة في الحرم بالحصول على تصريح بذلك.

وتؤكد الوزارة أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني والمواقع والممرات المؤدية إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي؛ لمنع أي محاولة لمخالفة التنظيمات المعمول بها.