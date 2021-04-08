فرع الشؤون الإسلامية بجدة يستكمل جاهزية المساجد لاستقبال رمضان

استكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ممثلاً في إدارة المساجد استعداداته لاستقبال شهر رمضان بتهيئة أكثر من 1500 جامع ومسجد بالمحافظة وفقًا للتدابير الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكد مدير المساجد والدعوة والإرشاد بجدة ماجد بن محمد شراحيلي حرص ومتابعة الفرع تعقيم وتطهير المساجد وتهيئتها وفق الإجراءات المتعلقة بالمساجد ومنسوبيها، وضرورة مضاعفة الجهود والتقيد بالأنظمة والتعليمات والاحترازات الوقائية على مرتادي المساجد.

وشدّد شراحيلي على مؤسسات الصيانة في المحافظة بتكثيف جهودها لخدمة المساجد المسندة لها ومواصلة برنامج تعقيم المساجد وصيانة أجهزة التكييف والإضاءة، ودورات المياه، ووسائل السلامة والأمن.

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