تعليم ألمع يدشن مبادرة محصنون لتلقي لقاح كورونا

وقد عُقدت اجتماعات متواصلة ظهر اليوم مع اللجنة الصحية في إدارة التعليم، ومع اللجنة التنفيذية لمناقشة تطبيق خطة مبادرة «مُحصَّنون»، واستعراض نتائج الاجتماع التنسيقي مع القطاع الصحي وآلية متابعة التقارير الدورية للإحصاءات ومراحل تنفيذ الخطة، وما يرافق ذلك من خطة إعلامية وتوعية لمنسوبي التعليم بشكل خاص، والمجتمع المحلي بشكل عام.
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