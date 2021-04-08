تعليم ألمع يدشن مبادرة محصنون لتلقي لقاح كورونا

دشن مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع الدكتور أحمد العُمري، مبادرة «مُحصَّنون» لتلقي لقاح فيروس «كوفيد 19»، وكان ذلك أثناء الاجتماع التنسيقي الذي عُقد بين التعليم والقطاع الصحي في محافظة رجال ألمع، سعيًا لحصول جميع منسوبي ومنسوبات التعليم على اللقاح قبل بداية العام الدراسي المقبل وفق خطة مزمَّنة؛ ومن خلال المواقع المعتمدة في المحافظة ومواقع أخرى يتم تجهيزها في مقرات تابعة لإدارة التعليم للرجال وأخرى للنساء.

وقد عُقدت اجتماعات متواصلة ظهر اليوم مع اللجنة الصحية في إدارة التعليم، ومع اللجنة التنفيذية لمناقشة تطبيق خطة مبادرة «مُحصَّنون»، واستعراض نتائج الاجتماع التنسيقي مع القطاع الصحي وآلية متابعة التقارير الدورية للإحصاءات ومراحل تنفيذ الخطة، وما يرافق ذلك من خطة إعلامية وتوعية لمنسوبي التعليم بشكل خاص، والمجتمع المحلي بشكل عام.