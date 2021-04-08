حريق يفتح تحقيقا في البدائع

فيما كشف مصدر من البلدية أن السكراب عبارة عن حوش مسور يضم بعض السيارات والمعدات التابعة للبلدية.
يذكر أن الحريق بدأ بعد منتصف ليلة الخميس واستمر ما يقارب ساعتين في ظل محاولات إخمادها من فرق الدفاع المدني، من جانبه تواصلت «دوت الخليج» مع بلدية محافظة البدائع للحصول على توضيح رسمي إلا أنه لم يرد حتى إعداد التقرير.
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