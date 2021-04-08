حريق يفتح تحقيقا في البدائع

أكد مدني القصيم، أن حريق سكراب بلدية وسط محافظة البدائع، صباح اليوم، فتح تحقيقا وأحيل إلى شرطة المنطقة لاستكماله، وقال متحدث الدفاع المدني بمنطقة القصيم العميد إبراهيم أبا الخيل أن «الحادث تم تسليمه للشرطة لاستكمال إجراءات التحقيق».

فيما كشف مصدر من البلدية أن السكراب عبارة عن حوش مسور يضم بعض السيارات والمعدات التابعة للبلدية.

يذكر أن الحريق بدأ بعد منتصف ليلة الخميس واستمر ما يقارب ساعتين في ظل محاولات إخمادها من فرق الدفاع المدني، من جانبه تواصلت «دوت الخليج» مع بلدية محافظة البدائع للحصول على توضيح رسمي إلا أنه لم يرد حتى إعداد التقرير.