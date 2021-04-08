المكافآت تنهال على أبطال الطائرة في الأهلي



انهالت المكافات على الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، وذلك بعد أن توّج ببطولة النخبة للكرة الطائرة، بعد الفوز على نظيره الهلال، حيث استطاع الأهلي الانتصار على نظيره الهلال بنتيجة 3/2، خلال المباراة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة بالرياض، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي الدكتور صالح بن ناصر، ورئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة. وبادر أعضاء الشرف بعد اللقاء بتقديم مكافآت للفريق بعد الفوز المهم، يأتي بمقدمتهم عضو الشرف الذهبي بندر الدعجاني، الذي تكفل بمكافأة، وعضو الشرف فهد الرشودي، الداعم الأول للفريق من قبل بداية البطولة تكفل بمكافأة، وتكفل أيضاً الداعم للعبة ماهر الشريف بمبلغ 10 آلاف، والعضو مجدي المتولي بمبلغ 12 ألف ريال.

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