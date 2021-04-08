وزير الداخلية يعتمد خطة الطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة خلال رمضان

اعتمد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442 هـ.

‏أوضح ذلك مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، مؤكدًا أن ذلك يأتي امتدادًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين. ‏

وبين الفريق العمرو أنه تم تكثيف الجولات التفتيشية على جميع المنشآت والمواقع التي يرتادها المعتمرون والزوار وتوفير كل ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.