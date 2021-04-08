تنفيذ برنامج ساهم ودائم بتنمية شرورة

قدم مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شرورة أمس، وبالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بنجران، لقاء تعريفيا لبرنامج ساهم ودائم، الموجه للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والجمعيات التعاونية ولجان التنمية، بحضور مدراء الجمعيات الخيرية بشرورة. والذي يهدف إلى تحفيز الجهات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية، على الاستدامة المالية، وذلك من خلال تقديم قروض حسنة ومنح غير مستردة، لتمكنها من تنويع مصادر الدخل واستدامتها، قدم اللقاء معيض بن مسفر آل عمر، الذي تحدث خلاله عن برامج بنك التنمية الاجتماعية المقدمة للقطاع الثالث، وآلية استفادة الجمعيات من هذه البرامج.



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