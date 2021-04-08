السعودية اليوم / اليونان تسجل 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واس

سجلت اليونان 711 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 73 حالة وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8680.

// انتهى //

22:58ت م

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أثينا 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسسجلت اليونان 711 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4084.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 73 حالة وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8680.// انتهى //22:58ت م0305

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