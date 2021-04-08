

جدة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

استقبل فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان اليوم في القصر الرئاسي في العاصمة باكو، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

ومنح الرئيس علييف, معالي الأمين العام للمنظمة خلال الاستقبال, وسام الصداقة تقديرا لجهوده في تقوية وتعزيز العلاقات بين جمهورية أذربيجان ومنظمة التعاون الإسلامي.

// انتهى //

22:48ت م

0304





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس جمهورية أذربيجان يمنح الأمين لمنظمة التعاون الإسلامي وسام الصداقة الأذربيجاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.