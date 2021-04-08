السعودية اليوم / محافظ شرورة يطلق فعاليات حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً"



نجران 26 شعبان 1442هـ الموافق 07 أبريل 2021 م واس

أطلق محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف آل عاطف بقاعة الاحتفالات بالمحافظة اليوم، أعمال حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً" تحت شعار "فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن".

واستمع المحافظ لشرح عن الحملة وأهدافها من مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران سعيد بن مشبب القحطاني، الذي بين أنها تهدف لتوعية أفراد المجتمع في جانب الأمن الفكري، وبيان أهميته، وتعزيز مفهوم الولاء والانتماء واللّحمة الوطنية والتكاتف وطاعة ولاة الأمر وأثره في تطور البلاد والازدهار، وإقامة شعائر الدين الإسلامي وإبراز جهود ولاة الأمر في هذا المجال، والتحذير ممن يُثيرون الفتن ويسعون لتفريق كلمة المسلمين وشقّ صفهم.

وأشاد آل عاطف بجهود الهيئة، إضافة إلى برامج الرئاسة وحملاتها واختيارها للموضوعات المهمة.

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22:46ت م

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