السعودية اليوم / وزارة النقل تنهي العديد من أعمالها خلال شهر مارس



الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

نفذت وزارة النقل خلال شهر فبراير الماضي، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات التي تقوم بها الوزارة بشكل دوري.

وعملت الوزارة على مسح وتهذيب أكتاف الطرق بإجمالي أطوال بلغ (9,834) كيلومترًا، علاوة على انتهائها من تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(6471) موقعًا، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (559) موقعًا، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالي (890,374) متراً مكعباً، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

وعلى صعيد مسح وتقييم الطرق، أنهت الوزارة مسح وتقييم (80) جسرًا، كما قامت بقياس معامل الوعورة العالمي للطرق بأطوال 1000 كم مسار ، وقياس مقاومة الانزلاق على أسطح الطرق بطول (700) كيلو متر/مسار، بالإضافة إلى المسح الجغرافي للنقاط المرجعية على الطرق بإجمالي (3000) نقطة، والمسح الجغرافي للمسارات الطولية بأطول بلغت (950) كيلو مترًا، وتأتي هذه الأعمال تعزيزًا لكفاءة التشغيل من خلال فحص الطرق وتحديد احتياجاتها.

وعن الطرق الترابية، أكملت وزارة النقل أعمال مسح وتمهيد الطرق الترابية بإجمالي أطوال (5022) كيلومترًا، إضافة إلى استخدامها كميات الأسفلت المكشوط الذي يقدر بحوالي (1,780) متر مكعب، كما قامت الوزارة بكشط وإعادة سفلتة (248) كيلومتر.

وحرصت وزارة النقل على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشروعات، وتعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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22:45ت م

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