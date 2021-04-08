السعودية اليوم / أكثر من 46 ألف إصابة بكورونا في بولندا والتشيك ورومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا



عواصم 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واس

سجلت الصحة البولندية في بيان لها 27887 إصابة جديدة بفيروس

وفي التشيك أشارت وزارة الصحة في بيان لها إلى تسجيل 7015 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجماليها 1567848، و 56 حالة وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 27466.

كما سجلت السلطات الصحية في رومانيا 4989 إصابةً ليبلغ إجماليها 993613 إصابةً، و 66 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 17035.

وفي هنغاريا، سجلت وزارة الصحة 4814 إصابة جديدة بكوفيد 19 ليبلغ الإجمالي 698490 إصابةً، و 272 حالة وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 22681.

وسجلت الصحة السلوفاكية خلال الساعات الـ24 الماضية 1576 إصابةً جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات بكورونا 368470، و 79 حالة وفاة جديدة ليبلغ 10322.

// انتهى //

22:16ت م

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عواصم 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسسجلت الصحة البولندية في بيان لها 27887 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 2499507، و 954 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات إلى 56569.وفي التشيك أشارت وزارة الصحة في بيان لها إلى تسجيل 7015 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجماليها 1567848، و 56 حالة وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 27466.كما سجلت السلطات الصحية في رومانيا 4989 إصابةً ليبلغ إجماليها 993613 إصابةً، و 66 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 17035.وفي هنغاريا، سجلت وزارة الصحة 4814 إصابة جديدة بكوفيد 19 ليبلغ الإجمالي 698490 إصابةً، و 272 حالة وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 22681.وسجلت الصحة السلوفاكية خلال الساعات الـ24 الماضية 1576 إصابةً جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات بكورونا 368470، و 79 حالة وفاة جديدة ليبلغ 10322.// انتهى //22:16ت م0289

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