

بريدة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واس

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, حصول جامعة القصيم على الاعتماد الأكاديمي الدولي للمرة الثانية من المنظمة الدولية لاعتماد كليات الأعمال AACSB ممثلة بكلية الاقتصاد والإدارة بها.

وهنأ سمو أمير المنطقة, معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود على هذا الإنجاز للجامعة الذي يضاف إلى إنجازاتها على الصعيد العالمي، مشيداً بما تحقق لها من إنجازات على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد سموه أن هذا الإنجاز سينعكس على منظومة العمل بالجامعة لمواصلة مسيرتها التعليمية والعلمية، متمنياً لمعالي رئيس الجامعة وجميع منسوبيها التوفيق والسداد ومزيد من الإنجازات المحلية والعالمية.

// انتهى //

22:14ت م

0287





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يُثمن حصول جامعة القصيم على الاعتماد الأكاديمي الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.