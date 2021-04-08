

حائل 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

التقى معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بمكتبه اليوم, وفد الهيئة

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والشراكة في برامج التدريب والتأهيل المشتركة بين الهيئة والجامعة سواء للطلبة أو لأعضاء هيئة التدريس, إضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية بين القطاعين.

حضر اللقاء وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد الشمري ورئيس لجنة عمداء الكليات الطبية وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور قرين القرين.

// انتهى //

22:08ت م

0283



حائل 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسالتقى معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بمكتبه اليوم, وفد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الذي يزور الجامعة.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والشراكة في برامج التدريب والتأهيل المشتركة بين الهيئة والجامعة سواء للطلبة أو لأعضاء هيئة التدريس, إضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية بين القطاعين.حضر اللقاء وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد الشمري ورئيس لجنة عمداء الكليات الطبية وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور قرين القرين.// انتهى //22:08ت م0283

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس جامعة حائل يلتقي وفدَ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.