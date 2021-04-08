السعودية اليوم / فرق الخدمات الطبية تقدم لقاح فيروس كورونا في الإدارة العامة للمجاهدين وديوان وزارة الداخلية بجدة



الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

واصلت فرق الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم، تنفيذ مبادرة الجولات الميدانية في حملة الوقاية أمان، وذلك من خلال تقديم لقاح

وتقوم الخدمات الطبية بإتمام حملة "الوقاية أمان" وتقديم لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، من خلال فرق طبية نوعية في مختلف المستشفيات والمراكز والعيادات الشاملة التخصصية التابعة لها، وباستخدام أفضل المعدات الطبية الحديثة، ووفق الإجراءات الاحترازية المتخذة بالمملكة, كما تحرص على تقديم نصائح طبية وإرشادات تثقيفية في مختلف وسائل الإعلام ومن خلال الحساب الرسمي للخدمات الطبية في (تويتر)، عن مأمونية اللقاح ومساهمته الفعالة في الوقاية من خطر فيروس كورونا (كوفيد-19).

// انتهى //

21:49ت م

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الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسواصلت فرق الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم، تنفيذ مبادرة الجولات الميدانية في حملة الوقاية أمان، وذلك من خلال تقديم لقاح كورونا لمنسوبي الإدارة العامة للمجاهدين في الرياض، إضافة إلى منسوبي ديوان وزارة الداخلية وجوازات منطقة مكة المكرمة في جدة.وتقوم الخدمات الطبية بإتمام حملة "الوقاية أمان" وتقديم لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، من خلال فرق طبية نوعية في مختلف المستشفيات والمراكز والعيادات الشاملة التخصصية التابعة لها، وباستخدام أفضل المعدات الطبية الحديثة، ووفق الإجراءات الاحترازية المتخذة بالمملكة, كما تحرص على تقديم نصائح طبية وإرشادات تثقيفية في مختلف وسائل الإعلام ومن خلال الحساب الرسمي للخدمات الطبية في (تويتر)، عن مأمونية اللقاح ومساهمته الفعالة في الوقاية من خطر فيروس كورونا (كوفيد-19).// انتهى //21:49ت م0271

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