شكرا لقرائتكم خبر عن "العلي" يشارك في افتتاح الدورة الاعتيادية الأولى للبرلمان النيجري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، في حفل افتتاح الدورة الاعتيادية الأولى في العام 2021 م للبرلمان النيجري الجديد.

وشهدت الدورة أداء دولة رئيس الوزراء رئيس الحكومة الجديد، أحمودو محمدو القسم تمهيداً لأداء مهامه الرسمية.

حضر الحفل وفد رفيع المستوى من النواب البرلمانيين للمجموعة الاقتصادية لدى الإيكواس، وأعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية المعتمدة لدى النيجر ورؤساء المؤسسات الوطنية.