الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

شركة الكهرباء : حريق عرضي نتيجة تسرب أحد خزانات الوقود بمحطة توليد رابغ

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الكهرباء عن اندلاع حريق عرضي نتيجة تسرب محدود في أحد خزانات الوقود بمحطة توليد رابغ دون أن تتأثر الخدمة.

وأوضحت الشركة أن العمل جار على إخماد الحريق بأسرع وقت ممكن.

شارك الخبر