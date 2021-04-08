شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسي من قمة إحدى توربينات طاقة الرياح في دومة الجندل.. مشهد خلاب لأكبر محطة بالشرق الأوسط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نشر السفير الفرنسي لدى المملكة «لودوفيك بوي» صوراً له معتلياً إحدى توربينات الرياح المخصصة لتوليد الطاقة في محافظة ‫دومة الجندل‬ بمنطقة ا‫لجوف والتي يبلغ ارتفاعها 130 متراً.

وقال ‏السفير في تغريدة له على حسابه بتويتر: «على ارتفاع 130م، من على قمة إحدى العنفات الريحية في دومة الجندل، في منطقة الجوف‬. مشهد خلاب يطلّ على أكبر وأروع محطة لطاقة الرياح في الشرق الأوسط.»