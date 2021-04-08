السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 26 شعبان 1442هـ الموافق 08 أبريل 2021م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من محافظة العقيق والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهاتها.

ارتوت على إثرها الأرض, جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

21:58ت م

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