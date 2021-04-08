السعودية اليوم / لبنان تسجل 3510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

سجّلت لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3510 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، بأنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 395261، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6539 بعد تسجيل 37 حالة وفاة.

// انتهى //

21:54ت م

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بيروت 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسسجّلت لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3510 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 489428.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، بأنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 395261، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6539 بعد تسجيل 37 حالة وفاة.// انتهى //21:54ت م0275

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