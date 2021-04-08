السعودية اليوم / المغرب تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي



الرباط 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 ابريل 2021 م واس

قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، إلى العاشر من مايو المقبل، وذلك في إطار استمرار الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي جائحة

وأشار بيان لرئاسة الحكومة إلى أن القرار يأتي حرصاً من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار الجائحة.

// انتهى //

21:32ت م

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الرباط 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 ابريل 2021 م واسقررت الحكومة المغربية اليوم تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، إلى العاشر من مايو المقبل، وذلك في إطار استمرار الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد19).وأشار بيان لرئاسة الحكومة إلى أن القرار يأتي حرصاً من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار الجائحة.// انتهى //21:32ت م0267

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